Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi har vundet en ankesag i Milano mod sin ekskone, som er blevet dømt til at betale 447 millioner kroner tilbage til sin eksmand.



Berlusconi giftede sig med Veronica Lario i 1990, og parret har tre børn sammen.



I 2009 krævede hun skilsmisse med henvisning til ægtemandens forhold til andre kvinder.



Under skilsmisseopgøret blev Berlusconi pålagt at betale sin 20 år yngre ekskone 10,5 millioner kroner i månedlig støtte, men en domstol siger nu, at dommen var uretfærdig, og at store beløb skal tilbagebetales.



Retten fandt det urimeligt, at Veronica Lario krævede at have samme livsstil, som da hun var gift med Berlusconi.



/ritzau/afp