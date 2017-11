Den argentinske flåde oplyser, at de har mistet kontakten til en militærubåd med 44 personer om bord ved landets sydkyst.



Der har ikke været kontakt til ubåden med navnet San Juan i to dage.



- Vi har ikke været i stand til at finde, eller have visuel eller radar kommunikation, med ubåden, siger Enrique Balbi, talsmand for den argentinske flåde ifølge nyhedsbureauet AFP.



Talsmanden oplyser også, at flåden forsøger at få genskabt kontakten, og de understreger, at de ikke anser ubåden for at være forsvundet.



Flåden har siden torsdag iværksat redningsmissioner både til havs og i luften. Men de første eftersøgninger ved ubådens senest kendte position har endnu ikke givet nogen resultater.



Eftersøgningen har været hæmmet af, at de er blevet gennemført om natten og i dårligt vejr.



Flåden afviser påstande om, at der har været en brand om bord på ubåden.



- Jeg vil ikke dramatisere det. Vi mangler kommunikation med ubåden, men vi ved ikke, hvad der er sket siger Enrique Balbi.



Ubåden var på vej tilbage til basen, der ligger syd for Buenos Aires fra en rutinemission i Ushuaia tæt på den sydamerikanske grænse.



/ritzau/