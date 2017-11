En belgisk dommer udskød fredag beslutningen om, hvad der skal ske med den catalanske eksleder Carles Puigdemont og fire tidligere ministre, som Spanien kræver udleveret.



Anklagemyndigheden i Belgien kræver, at de catalanske politikere udleveres.



Puigdemont og ministrene rejste ud af Spanien, efter at den spanske premierminister, Mariano Rajoy, havde afsat den catalanske regionale regering og udskrev parlamentsvalg i Catalonien.



Det skete, fordi det catalanske parlament en uge inden havde erklæret regionen for uafhængig af Spanien.



Erklæringen kom i kølvandet på en afstemning om løsrivelse fra Spanien, som blev holdt 1. oktober.



Der er nyt retsmøde 4. december.



/ritzau/Reuters