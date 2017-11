Det sker i dag: Landsretten afgør sag om svindel i Monjasa

Relateret indhold Aktieordbog

Dom i Monjasas ankesag



Mandag forventes der dom i Vestre Landsret i bedrageri-sagen mod bunkerolie-selskabet Monjasa og dets ene stifter, Jan Jacobsen. I byretten blev Monjasa idømt en bøde på 10 mio. kr., mens Jan Jacobsen modtog en straf på tre år og seks måneder for systematisk at have svindlet en kunde for ca. 25 mio. kr. Han har desuden måttet trække sig fra både direktion og bestyrelse, samt afhændet sine aktier i Fredericia-selskabet.



Placering af EMA afgøres



Det bliver nu afgjort, hvor EU's Lægemiddelagentur (EMA) skal ligge i fremtiden. Danmark og København er med i kapløbet om at vinde agenturet, som i dag ligger i London. I sidste uge lød det dog i Financial Times, at Milano og Bratislava er favoritter. Med agenturet følger 900 fuldtidsansatte og omkring 35.000 årlige gæster.



Kapitalmarkedsdag i Tryg



Forsikringskæmpen Tryg afholder kapitalmarkedsdag i London. Her vil topledelsen med adm. direktør Morten Hübbe give deres bud på, hvorfor Tryg er værd at investere i.



Regnskab fra UIE



Den dansk-ejede palmeolieproducent United International Enterprises fremlægger regnskab for tredje kvartal, og starter dermed en regnskabsuge, som byder på nyt fra en del mindre børsselskaber.