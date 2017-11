EU udstikker nye politiske mål med 20 principper for de europæiske borgeres sociale rettigheder.



Det sker fredag på EU's sociale topmøde i Göteborg. Topmødet handler om at skabe fair job og vækst.



Rettighederne handler om lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet for alle. Om rimelige arbejdsvilkår. Og om social beskyttelse og inklusion.



Der er ikke tale om, at EU-borgerne hermed har fået nye rettigheder, der holder i retten.



I stedet er det en politisk aftale om at arbejde for fair job og vækst ved at kombinere åbne markedsøkonomier med ordentlige sociale sikkerhedsnet.



Premierminister Jüri Ratas fra det estiske EU-formandskab, EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, skriver på EU's vegne under på den såkaldte europæiske søjle for sociale rettigheder.



EU fokuserer normalt meget på økonomi og handel. Men EU er mere end et indre marked og penge, lyder det fra Juncker.



Det handler om vores værdier. Om måden, vi vil leve på. Så nu skal der også leveres på det sociale område, lyder det ved underskrivelsesceremonien.



- Hvis vi vil være troværdige, skal vi levere, siger EU-Kommissionens formand.



- Det her er begyndelsen. Det er ikke afslutningen. Og vi er ikke engang midt i det hele, siger han.



Danmark og de andre EU-lande har udstyret de sociale mål med en præambel.



Det er en forklarende indledning, også i 20 punkter, der fortæller, hvad målene betyder og ikke betyder.



Og her bliver det blandt andet fastslået, at den sociale søjle er en politisk hensigtserklæring, der ikke skaber nye juridiske rettigheder.



Det bliver også fastslået, at hovedansvaret for at udvikle arbejdsmarkedet og de sociale systemer ligger hos medlemslandene.



Og at aftalen ikke underminerer den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler løn og vilkår.



/ritzau/