Præsident Macron påtager sig rolle som mægler i Mellemøsten

Premierminister Saad Hariris beslutning om at tage imod en invitation til Paris er "begyndelsen på en løsning" på den krise, som blev udløst, da han i Saudi meddelte, at han trådte tilbage, siger Libanons præsident, Michel Aoun.



- Vi håber, at krisen er ovre, siger Aoun, som siger, at han afventer Hariris tilbagevenden til Libanon.



Hariri har været i den saudiarabiske hovedstad, siden han fremsatte sin erklæring om sin tilbagetræden den 4. november. Men det franske udenrigsministerium har meddelt, at han flyver til Paris lørdag.



Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har påtaget sig at gøre forsøget som fredsmægler i Mellemøsten, hvor den dyb politiske krise i Libanon kan undergrave den regionale stabilitet.



Dette kan ødelægge Frankrigs handelsforbindelser i regionen og svække franskmændenes historiske bånd til dets tidligere protektorat.



Den 47-årige Hariri beskylder Saudi-Arabiens ærkerival, Iran, og dets allierede i Libanons islamistiske Hizbollah-milits for at destabilisere både Libanon og regionen som helhed.



Han taler på vegne af mange libanesere, der er trætte af udenlandsk indblanding i libanesisk politik. Selv politiske modstandere er forenet i et ønske om, at Saad al-Hariri skal komme hjem.



Mange steder i Libanon hænger der i disse dage store fotoplakater med Hariris billede med tekster som "Vi er alle med dig."



I Beirut siger lederen af et vagtfirma, Abed, til nyhedsbureauet TT, at han er skuffet over Saudi-Arabien, som han tidligere opfattede som "den arabiske verdens moderland."



- Hvor vover saudiaraberne at afsætte Libanons premierminister? De tvang ham til at gå af, fordi han viste for stor kompromisvilje over for Hizbollah. USA, Frankrig, Syrien, Iran, Saudi-Arabien. Alle vil bruge Libanon til deres krige.



Hans nabo Faiza udtrykker håb om, at den politiske krise snart bliver afsluttet, så situationen bliver normaliseret. Hendes søn arbejder ligesom tusindvis af andre libanesere i Saudi-Arabien.



- Deres indkomster forsørger os her i Libanon. Libanons økonomi er gået helt ned. Vi er afhængige af de indkomster vi får fra Saudi-Arabien og fra saudiarabiske turister, siger hun.



