Svindelanklagede skatte-Sven: "Der foregår snyd alle steder, hvor der er penge involveret"

Skat vidste allerede i 2007, at døren stod pivåben til at snyde med udbytteskatten. Men selv om Skats ansatte forsøgte at gøre Skats ledelse opmærksom på det, skete der intet.



Sådan er påstanden fra den 68-årige tidligere sagsbehandler i Skat, Sven...