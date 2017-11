Tesla lancerer elektrisk lastbil og lynhurtig sportsvogn

Den amerikanske elbilproducent Tesla har torsdag aften lokal tid lanceret to store nyheder ved en begivenhed i Los Angeles.



Først og fremmest præsenterede Tesla sin nye satsning: En lastbil, der kan køre 800 kilometer i høj fart og med fuld last på en enkelt opladning.



Teslas karismatiske stifter, Elon Musk, gav ved begivenheden ikke en pris på den kommende lastbil, men han siger, at en normal diesellastbil er "20 procent dyrere per mil end Teslas lastbil".



Det er endnu uvist, hvornår lastbilen kommer på markedet.



Mens det var forventet, at Tesla ville lancere en lastbil, så var aftenens anden afsløring mere overraskende.



Tesla lancerede således også en ny version af sportsvognen ved navn Roadster. Og den bliver ifølge Elon Musk historisk hurtig.



Den nye Roadster kan således accelerere fra 0 til 60 mil i timen (knap 97 kilometer i timen) på 1,9 sekunder. Dermed bliver det den hurtigst accelererende, masseproducerede bil nogensinde.



Den nye Roadster har plads til fire personer og kan køre 1000 kilometer på en enkelt opladning. Den forventes at blive sat til salg i 2020.



/ritzau/