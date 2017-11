Federer overtager Tiger Woods-rekord for flest præmiepenge

Den schweiziske tennisspiller Roger Federer er nu den individuelle sportsudøver, der har vundet flest præmiepenge i karrieren.



Federer sikrede sig den rekordhøje indtjening, da han tirsdag vandt over Alexander Zverev i den anden gruppekamp ved ATP World Tour Finals.



Sejren betyder, at Federer ifølge finansmagasinet Forbes kom op på 110.235.682 dollar (knap 700 millioner kroner) i præmiepenge i karrieren.



Det overgår golfspilleren Tiger Woods' hidtidige rekord, der lød på 110.061.012 dollar.



Woods' indtjeninger er gået i stå, efter at han siden 2009 har været involveret i en række skandaler og har været ramt af skader.



Til gengæld er 36-årige Roger Federer i 2017 vendt forrygende tilbage efter at have døjet med en knæskade sidste år.



Det indeværende år har blandt andet kastet to grand slam-titler af sig, da det blev til sejre ved Australian Open samt Federers favoritturnering, Wimbledon. Federer har i karrieren vundet Wimbledon otte gange.



I alt har Federer vundet 19 grand slam-titler, hvilket er rekord. Han har sammenlagt vundet 95 turneringer i karrieren.



Schweizeren er lige nu i fuld gang ved herrernes sæsonfinale, ATP World Tour Finals. Federer har vundet sine tre gruppekampe og er i semifinalen.



/ritzau/