130 børn dør hver dag af sult og sygdom i det krigshærgede Yemen, anslår den internationale nødhjælpsorganisation Red Barnet.



Ifølge Red Barnet forværrer den saudiarabiske blokade i kampen mod Yemens Houthi-oprørere den humanitære krise i landet. Omkring 50.000 børn menes ifølge organisationen at være døde i 2017.



Saudi-Arabien har blokeret Yemens kystlinjer efter et raketangreb mod Riyadh - den saudiarabiske hovedstad.



Saudiaraberne har efter internationalt pres sagt, at de vil ophæve blokaden, der ifølge FN og over 20 hjælpeorganisationer kan føre til, at millioner af mennesker bringes nærmere sult og død.



/ritzau/Reuters