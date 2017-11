Det sker i dag: Landsret afgør Kasi-Jespers skattesag

Dom i Kasi-Jespers skattesag



Østre Landsret ventes fredag kl 10 at afsige dom i sagen mellem Jesper "Kasi" Nielsen og Skatteministeriet. Sagen drejer sig om, hvorvidt en rækkke sponsorater med fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København var fradragsberettigede.



Klima-topmøde afsluttes



Klimatopmødet COP23, der afholdes i Bonn, slutter fredag. På mødet har en deltagerne forsøgt at få vedtaget konkrete tiltag, som kan gøre det muligt at leve op til de mål, der blev vedtaget på klimatopmødet i Paris sidste år.



Draghi taler i Frankfurt



Chefen for Den Europæiske Centralbank (ECB), Mario Draghi, taler til en konference i byens gamle opera. Som altid vil investorerne lytte til det mindste hint om tempoet, som ECB vil stramme poengepolitikken i Europa med.



Catalansk leder for retten



Lederen af de catalanske separatister, Charles Puigdemont, skal sammen med fire andre tidligere ministre i den nu opløste regionale regering i Catalonien møde i retten i Bruxelles. Her skal de høres i sagen om deres udlevering til Spanien, som har udstedt en international arrestordre i kølvandet på uafhængighedsafstemningen, som fandt sted i starten af oktober.