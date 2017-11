Zimbabwes oppositionsleder Morgan Tsvangirai opfordrer den 93-årige præsident Robert Mugabe til at gå af.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



- For folkets skyld bør Mr. Robert Mugabe træde tilbage og øjeblikkeligt gå af, siger Tsvangirai, der er politisk leder for Bevægelsen for Demokratisk Forandring, på et pressemøde.



Oppositionslederen er vendt tilbage til Zimbabwes hovedstad onsdag efter at have været i udlandet for at få behandling for kræft.



Siden tirsdag aften har Zimbabwe været i politisk undtagelsestilstand, da militæret rykkede ind i hovedstaden Harare og spærrede indgange til regeringskontorer, parlamentet og domstole.



Militæret har afvist, at der er tale om et kup. Robert Mugabe er meldt i god behold, men han er også rapporteret til at været holdt i husarrest med sin familie.



Det seneste døgn har forhandlinger mellem militæret og Robert Mugabe tilsyneladende stået på. Men intet officielt er meldt ud.



En katolsk præst skulle blandt andet have fungeret som mægler og skulle ifølge nyhedsbureauet AP have forsøgt at overtale Mugabe til at gå af. Dette lykkedes dog ikke.



Ifølge nyhedsbureauet AFP holder Robert Mugabe også møde med udsendte fra Den Sydafrikanske Udviklingskomite (SADC) i Harare.



En sydafrikansk embedsmand siger til AFP, at mødet finder sted i en regeringsbygning torsdag eftermiddag.



Den politiske konflikt i landet er eskaleret efter Mugabe i sidste uge fyrede sin vicepræsident Emmerson Mnangagwa.



Fyringen har startet et åbenlyst opgør, om hvem der skal erstatte Mugabe på posten som præsident.



Mugabe menes at ville have sin kone Grace Mugabe til at efterfølge ham. Men det ønsker landets militær ikke.



/ritzau/