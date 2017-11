Relateret indhold Tilføj søgeagent Skat Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Skat

Det var et venskab, der ifølge anklagemyndigheden til sidst endte med svindel med refusion af udbytteskat i sagen, hvor to mænd er tiltalt for at have fusket for omkring 37 millioner kroner.



Den ene, en 47-årig mand, flyttede sammen med familien til staten Georgia i USA, og hans medtiltalte, en 68-årig mand, besøgte ham jævnligt i USA.



Den 68-årige er også anklaget for at have modtaget omkring to millioner kroner i bestikkelse af sin medtiltalte.



- Jeg betalte ikke for turene. Det var ham, der betalte for hotel, fly og kost, fortæller den 68-årige, der er tidligere ansat i Skat, ved Retten i Glostrup.



Han tilføjer, at han besøgte vennen to eller tre gange årligt.



Ifølge anklagemyndigheden sørgede han for, at kammeratens selskab uberettiget fik udbetalt refusion for udbytteskat af aktier.



Den 47-årig mand løj simpelthen om ejerskabet af aktierne, hævdes det.



Specialanklager Stig Fleischer vil vide, hvordan den 47-årige, der i Danmark havde arbejdet som selvstændig avisdistributør, havde råd til først at flytte til USA og dernæst at invitere og betale for vennens mange besøg.



- Det ved jeg ikke. Det talte vi ikke om, lyder det.



Den 68-årige fortæller, at han altid fik en stak dollar i hånden ved sine besøg, inden han rejste hjem til Danmark.



- Jeg har ikke regnskab over, hvor meget det var. Men det var mellem 5000 og 8000 dollar hver gang, fortæller han.



Han tilføjer, at pengene var et afdrag på et lån mellem de to venner.



Ifølge tiltalen skete de kriminelle forhold i 2007. Pengene forlod statskassen og blev overført til en bank i Litauen.



Her blev de 37 millioner kroner ekspederet videre til den lille caribiske ø Dominica. Dominica har ikke en aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, og derfor skulle refusionen aldrig været sket, mener anklagemyndigheden.



Beløbet endte til sidst hos vennen i den amerikanske delstat Georgia.



De to nægter sig skyldige i samtlige forhold.



46 års ansættelse i Skat blev det til for den 68-årige, før han i april sidste år blev bortvist, da sagen begyndte at rulle.



Afhøringen fortsætter fredag. Her skal den 47-årige også afgive forklaring.



/ritzau/