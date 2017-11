Da Vinci-maleri slår salgsrekord med pris på 2,8 mia

Med en svimlende pris på 450,3 mio. dollar - svarende til godt 2,8 mia. kr. - blev et Leonardo da Vinci-maleri natten til torsdag det dyreste maleri, der nogensinde er blevet solgt.



Den italienske kunstners ca. 500 år gamle maleri "Salvator Mundi" blev solgt i auktionshuset Christie's i New York efter knap 20 minutters budkrig.



Allerede inden auktionen var der store forventninger til maleriet pris, men den rekordhøje salgspris oversteg alligevel alle forventninger.



De fleste eksperter forventede således en pris omkring 100 mio. dollar.



Prisen på 450,3 mio. dollar smadrer den hidtidige rekord for et maleri solgt på en auktion. Den lød på 179,4 mio. dollar, som var prisen på et Picasso-maleri, der blev solgt på en auktion i maj 2015.



Den højeste pris, der hidtil overhovedet var betalt for et maleri, var i en privat handel i september 2015, hvor Willem de Koonings maleri "Interchange" blev solgt for 300 mio. dollar.



Maleriet "Salvator Mundi" (Verdens Frelser) er 66 centimeter højt og blev angiveligt malet af Leonardo da Vinci omkring år 1500.



"Salvator Mundi" er et oliemaleri på valnøddetræ, og det forestiller Jesus Kristus, der holder højre hånd op i en velsignelse.



Det er ukendt, hvem der har købt maleriet, men sælgeren er den russiske forretningsmand Dmitri Rybolovlev.



Han købte maleriet i 2013 for 127 mio. dollar i en privat handel.



Man kender til mindre end 20 eksisterende malerier af Leonardo da Vinci, og "Salvator Mundi" er altså et af de få, der stadig findes.



Det er samtidig det eneste, der er på private hænder.



De fleste kendere er enige om, at maleriet rent faktisk er et Leonardo da Vinci-maleri, men der hersker stadig en smule tvivl om billedets ægthed.



Leonardo da Vinci er en af verdens mest legendariske kunstnere og er blandt andet kendt for malerierne "Mona Lisa" og "Den sidste nadver".



Den italienske kunstner blev født i 1452 og døde i 1519.



/ritzau/AP