Den internationale klimaaftale fra Paris 2015 er kun en begyndelse.



Det siger den tyske forbundskansler på et FN-klimamøde i Bonn, hvor hun dog ikke vil love en udfasning af det kritiserede tyske kulforbrug.



Der er brug for flere initiativer, hvis den globale opvarmning ikke skal forårsage for store forandringer på kloden, mener Angela Merkel.



- Vi ved, at aftalen fra Paris er en begyndelse. Men vi ved også, at vi med de nuværende forpligtelser ikke kommer til at holde stigningen af temperaturen under 2 eller 1,5 grader celsius, siger Merkel.



På topmødet i Paris blev landene enige om en formulering, der gik på, at temperaturen skal holdes "noget under" 2 grader celsius over det førindustrielle niveau - ideelt under 1,5 grader celsius.



Kansleren deltager onsdag på klimamødet i Bonn sammen med både den franske præsident, Emmanuel Macron, og FN's generalsekretær, António Guterres.



De tre topfolk skal forsøge at sætte gang i processen, som i øjeblikket er kørt fast på spørgsmålet om finansiering. Det er en klassisk problemstilling på FN-møderne.



Landene arbejder på tiltag, der bygger videre på og sikrer løfterne fra aftalen i 2015.



Tyskland har som de øvrige FN-lande fra mødet i Paris for tre år siden udarbejdet et nationalt bidrag til reduktioner i udledningen af drivhusgasser.



Men Tyskland er også under pres fra andre lande, da tyskerne ikke har en snarlig udfasning af kul på dagsordenen.



Merkel siger, at det kontroversielle spørgsmål om kul i den tyske energiproduktion er del af de aktuelle drøftelser om at danne en ny regering i Tyskland.



Om kansleren støtter en frist for udfasningen, siger hun ikke. Men der kommer "svære forhandlinger" om emnet, lover hun.



Tyskland dækker omkring 40 procent af elproduktionen med kul. Det er en af grundene til, at Tyskland har svært ved at leve op til aktuelle 2020-mål for reduktion af drivhusgasser.



/ritzau/