Afghanistans opiumsproduktion er næsten blevet fordoblet i år i forhold til 2016, mens områder med opiumvalmuer er steget med 63 procent.



Det viser en ny fælles opgørelse, som onsdag blev offentliggjort af FN og den provestlige afghanske regering.



Produktionen steg med 87 procent og har nået et rekordhøjt niveau på 9000 ton indtil nu i indeværende år. I hele 2016 var niveauet på 4800 ton.



Det afghanske ministerium for bekæmpelse af narkotika og FN's Kontor for Narkotika og Kriminalitet siger, at områderne, hvor der dyrkes opiumvalmuer, også er øget til rekordhøjde: 328.000 hektarer.



Det svarer til et område betydeligt større end Fyn.



/ritzau/AP