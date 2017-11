Det sker i dag: Sag om udbyttefusk kommer for retten

Sag om udbyttefusk indledes



Torsdag indledes straffesagen mod en tidligere medarbejder i Skat og en udlandskdansker, som er tiltalt for bedrageri og bestikkelse i en sag om svindel med udbytteskat. De to personer har angiveligt uberettiget trukket 37,4 mio. kr.ud af Skat i 2007. Sagen ligger dermed forud for den store sag om milliardsvindel med udbytteskat.



Biotekselskab på børsen



Biotekselskabet Orphazyme har første handelsdag på fondsbørsen i København. Her forventer selskabet også at offentliggøre resultatet af aktiesalget, som skal indbringe op mod 690 mio. kr.



Arbejdsløshedstal fra USA



Fra USA kommer der tal for antallet af nytilmeldte ledige. Tallet har ligget lavt de seneste måneder, hvilket ses som en indikator på styrken af den amerikanske økonomi. I USA taler også flere topfolk fra centralbanken, Federal Reserve, hvilket kan give en indikation om, hvorvidt renten som forventet bliver hævet til december.



Sommertal fra Lufthavnen



Københavns Lufthavne fremlægger sti regnskab for tredje kvartal. Derudover kommer der kvartalsregnskaber fra en række andre mindre selskaber. Det drejer sig bl.a. om Santa Fe Group, Fynske Bank og SP Group.