EU-Parlamentet opfordrer til at straffe Polen

EU-Parlamentet bebuder i resolution at iværksætte EU-traktatens artikel 7, styk 1 mod Polen i strid om retsstaten.



EU har længe været kritisk i forhold til den polske regerings reformer af landets retssystem, som man mener udfordrer retsstatsprincippet.



EU-traktatens artikel 7 omtales som atombombe-paragraffen. Den er aldrig brugt før.



Artikel 7, styk 1 er således alene begyndelsen på proceduren til en eventuel straf. Proceduren kan for alvor gå i gang, hvis et flertal på fire femtedele i EU's ministerråd stemmer for.



Det betyder, at borgerrettighedsudvalget nu skal færdiggøre et forslag, der skal sendes videre til medlemslandene.



I yderste fald kan artikel 7 føre til tab af stemmeretten for Polen i EU's ministerråd.



Sådan en beslutning skal dog træffes med enstemmighed blandt de 27 andre EU-lande. Og det ventes Ungarn at blokere for.



