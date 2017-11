Mugabes greb om magten i Zimbabwe synes stærkt svækket

Relateret indhold Tilføj søgeagent Robert Mugabe Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Robert Mugabe

Zimbabwes militær synes onsdag at have overtaget kontrollen med landet, men dens generaler afviser, at der har fundet et kup sted.



I stedet siger de på statsligt tv, at de vil udrense "kriminelle" tæt på den 93-årige præsident, Robert Mugabe.



Mugabes langvarige jerngreb om magten er øjensynligt blevet dramatisk svækket, da militære køretøjer blokerer vejene til parlamentet i hovedstaden, Harare, og generaler og højtstående officer står for kommunikationen til befolkningen.



En af militærets kampvogne med bevæbnede soldater er parkeret på vejen til Mugabes kontor. Natten til onsdag blev der hørt mindst tre eksplosioner i hovedstaden.



- Vi ønsker at forsikre nationen om, at præsidenten og hans familie er i sikkerhed og i god behold. Deres sikkerhed er garanteret, hedder det i en erklæring oplæst i langsom tempo af general Sibusiso Moyo.



- Vi er kun ude efter kriminelle i præsidentens nærhed, som begår forbrydelser. Så snart vi har gennemført vores mission, så venter vi, at situationen vil blive normaliseret.



- Dette er ikke militær overtagelse af magten, forsikrer Moyo.



Uroen kommer i forlængelse af Mugabes fyring af sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa. Det sker som led i et opgør om, hvem der skal lede landet efter Mugabe.



Iagttagere siger, Mugabe er ved køre sin kone, Grace, i stilling til at overtage magten i landet.



Mnangagwa havde militærets støtte, og han blev tidligere set som en oplagt efterfølger til Mugabe. Nu er han flygtet fra landet. Mere end 100 af Mnangagwas støtter er siden blevet straffet.



Zimbabwes opposition i Bevægelsen for Demokratisk Forandring (MDC) opfordrer til en fredelig tilbagevenden til et forfatningsmæssigt demokrati.



Lederen af Zimbabwes militær, general Constantino Chiwenga, truede mandag med at "træde til" for at neddysse de politiske spændinger i landet.



Chiwenga var fredag i Kina, hvilket har skabt opsigt. Den kinesiske forsvarsminister, Chang Wanquan, siger, at det var et normalt besøg, som skulle forbedre relationerne mellem de to lande.



Militæret har tilbageholdt finansminister Ignatius Chombo, siger en kilde i regeringen til nyhedsbureauet Reuters.



Chombo er et førende medlem af den såkaldte G40-gruppe i regeringspartiet Zanu-PF.



Mugabe har været politisk leder i Zimbabwe siden 1980.



/ritzau/Reuters