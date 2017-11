Militæret i Zimbabwe afviser rygter om kupforsøg efter uro

Relateret indhold Artikler

Der er intet kupforsøg i gang i Zimbabwe, påstår landets militær.



Det siger talspersoner i en tv-transmitteret meddelelse på den statslige tv-kanal ZBC, som militæret overtog tidligere onsdag.



Udmeldingen kommer efter en tumultarisk nat, hvor der var meldinger om et muligt kupforsøg, før militærets meddelelse blev læst op på tv.



"Det her er ikke en militær overtagelse af regeringen. Vi ønsker at forsikre nationen om, at Hans Excellence og hans familie er i sikkerhed," meddelte en talsperson for militæret ifølge nyhedsbureauet AFP.



I stedet er militæret ude efter at slå ned på "kriminelle omkring" Zimbabwes præsident, Robert Mugabe.



"De (kriminelle omkring Mugabe, red.) begår forbrydelser, der medfører sociale og økonomiske lidelser. Så snart vores mission er fuldført, vil alt blive normalt," siger militæret ifølge AP.



Militæret har til gengæld tilbageholdt finansminister Ignatius Chombo, siger en kilde i regeringen til nyhedsbureauet Reuters.



Chombo er et førende medlem af den såkaldte G40-gruppe i regeringspartiet Zanu-PF. Det samme er Robert Mugabes kone, Grace, men hun er ikke tilbageholdt, skriver Reuters.



Ifølge AFP lød der inden talen skud tæt ved præsident Robert Mugabes hus i landets hovedstad, Harare.



Tidligere blev der hørt mindst tre eksplosioner i byen, skriver nyhedsbureauet AP.



Militære køretøjer er massivt til stede i gaderne, og veje til parlamentet er blevet afspærret.



Uroen finder sted, efter at hærens øverste leder, Constantino Chiwenga, har truet med at "træde til" for at neddysse de politiske spændinger i landet.



Præsident Robert Mugabes regerende parti beskyldte tirsdag hærchefen for "landsforræderisk adfærd".



Det skete, efter at Chiwenga mandag blandede sig i Mugabes fyring af sin vicepræsident.



Militæret har i årtier været en af nøglerne til Mugabes greb om magten, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 93-årige præsident har været leder i Zimbabwe siden 1980.



Robert Mugabe fyrede i sidste uge sin vicepræsident, Emmerson Mnangagwa. Præsidenten anklagede ham for at forsøge at tage magten i landet.



Han sagde blandt andet, at Mnangagwa gennem trolddom ville afsætte ham.



Mnangagwa havde militærets støtte, og han blev tidligere set som en oplagt efterfølger til Mugabe. Nu er han flygtet fra landet.



Mere end 100 af Mnangagwas støtter er siden blevet straffet.



/ritzau/