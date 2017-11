Kæmpediamant solgt for 212 mio kr på auktion

Relateret indhold Tilføj søgeagent Christie's Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Christie's

En diamant har indbragt 212 mio. kr. på auktion.



Det er den største diamant, som nogensinde er blevet solgt på en auktion.



Auktionen fandt sted i Genève tirsdag aften.



Der er tale om en farveløs diamant, som blev fundet i Angola.



Den hænger i en halskæde, som kaldes "The Art of de Grisogono", der desuden består af hvidguld, diamanter og smaragder.



Ifølge auktionshuset Christie's tog halskæden 1700 timer at fremstille.



Diamanten er "den største fejlfri d-farvede diamant, som nogensinde er blevet bortauktioneret", står der på Christie's hjemmeside.



Hvis en diamant bliver kategoriseret som "d-farvet", betyder det, at den ekstraordinært hvid.



En anden særlig diamant var desuden på auktion tirsdag aften.



Der er tale om en juvel, som fire franske konger, fire dronninger, to kejsere og to kejserinder har båret, skriver nyhedsbureauet dpa.



Den lyserøde diamant, som er kendt under navnet Le Gran Mazarin, indbragte ifølge dpa knap 92 mio. kr.



Den stammer fra Indien, og blev blandt andet ejet af kejser Napoleon, inden Frankrig i 1887 bortauktionerede landets kronjuveler.



/ritzau/AFP