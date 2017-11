Relateret indhold Tilføj søgeagent Robert Mugabe Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Robert Mugabe

Zimbabwes præsident Robert Mugabes parti anklager en general for "landsforræderisk opførsel", rapporterer flere nyhedsbureauer.



Det sker, efter at general Constantino Chiwenga, mandag blandede sig i Mugabes fyring af sin vicepræsident.



Her sagde Chiwenga, der leder landets væbnede styrker, at han er klar til at "træde til" og sætte en stopper for udrensningen af den afsatte vicepræsident Emmerson Mnangagwas tilhængere.



Samtidig advarede generalen om, at militær indblanding ikke kan udelukkes.



- Når det kommer til at beskytte vores revolution, vil militæret ikke tøve, sagde Constantino Chiwenga.



Partiet Zanu-PFs talsmand siger i en udtalelse, at generalen tydeligvis går efter at "forstyrre den nationale fred" og "opildne til oprør". Det skriver nyhedsbureauet AFP.



Tirsdag har øjenvidner meldt om, at der befinder sig kampvogne omkring hovedstaden Harare.



Selv om det ikke er unormalt, at militæret bruger netop den vej, fik nyheden spændingerne til at stige i landet, som 93-årige Robert Mugabe har styret i 37 år.



Under Mugabes lange styre har militæret spillet en vigtig rolle.



Og general Constantino Chiwengas advarsel tirsdag vidner for første gang om en splittelse mellem hæren og den 93-årige præsident og hustruen, Grace Mugabe.



Den 52-årige hustru menes at blive kørt i stilling til at overtage magten efter sin mand.



Fyringen af vicepræsidenten, som fandt sted 6. november, bliver af mange iagttagere set som en del af den plan.



