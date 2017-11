USA's justitsminister, Jeff Sessions, har den seneste måneds tid fået genopfrisket sin hukommelse.



Sessions erindrer nemlig alligevel et møde med George Papadopoulos, der var udenrigspolitisk rådgiver for Donald Trump under præsidentvalget, fortæller han tirsdag.



Papadopoulos har fortalt, at han i marts 2016 tilbød at arrangere et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.



- Men jeg har ikke nogen tydelig erindring af detaljerne omkring det, han sagde under det møde, sagde justitsministeren under en afhøring i den amerikanske kongres tirsdag.



Justitsminister Sessions har tidligere afvist at have kendskab til kommunikation mellem Trump-kampagnen og Rusland.



Under tirsdagens afhøring holdt han da også fast i, at ingen i Trump-kampagnen havde kontakt med russerne under præsidentvalget.



Samtidig afviste han, at han under tidligere afhøringer har løjet over for Kongressen om kontakten til Rusland.



- Jeg vil ikke acceptere og afviser beskyldninger om, at jeg nogensinde har løjet under ed. Det er en løgn, sagde han.



Mødet med Papadopoulos er kommet i søgelyset i forbindelse med den særlige anklager Robert Muellers efterforskning af Trump-kampagnens mulige samarbejde med Rusland under valgkampen.



Ifølge retsdokumenter fortalte den tidligere udenrigspolitiske rådgiver på mødet, at han kunne bruge sine russiske kontakter til at formidle et møde mellem Donald Trump og præsident Putin.



Under tirsdagens afhøring sagde Sessions, at han i første omgang ikke havde erindret mødet. Men mediernes omtale havde opfrisket hans hukommelse, tilføjede han.



Justitsministeren hævdede i kongressen, at han på mødet i marts 2016 fortalte rådgiveren, at han ikke var bemyndiget til at repræsentere Trump-kampagnen over for den russiske regering.



- Jeg pressede tilbage, lad mig sige det på den måde, sagde Sessions ifølge nyhedsbureauet dpa.



Papadopoulos erklærede sig i oktober skyldig i at have løjet over for FBI om sin kontakt med russiske embedsmænd. Det var sket under en afhøring i januar.



Adskillige amerikanske efterretningstjenester har slået fast, at Rusland blandede sig i sidste års valg og forsøgte at påvirke det til fordel for Trump-kampagnen.



Og undersøgelsen af, hvorvidt kampagnen kendte til russernes anstrengelser og ligefrem arbejdede hemmeligt sammen med dem, har længe været en torn i øjet på Trump.



Præsidenten benægter selv, at det skal være tilfældet. Og det samme gør russerne.



