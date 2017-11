Passagerer på Kystbanen må resten af tirsdagen skifte til togbusser, hvis de skal køre mellem Klampenborg og Skodsborg stationer.



Det skyldes et uheld ved Klampenborg Station tirsdag morgen. Her ramte Øresundstoget en gravemaskine.



Arbejdet med at fjerne det havarerede tog og gravkoen samt ordne kørestrømmen er en større operation, skriver Banedanmark på Twitter.



Og det betyder, at der ikke kan køre tog på strækningen resten af tirsdagen.



Det er sidst på eftermiddagen tirsdag endnu uvist, om togene er klar til at køre onsdag morgen.



Uheldet skete kort før klokken otte og betød, at syv passagerer blev kørt til behandling på sygehuset.



Det blev de ifølge DSB's pressevagt af frygt for, at sammenstødet har givet dem piskesmæld, eller at de er så chokerede, at de har brug for at tale med en krisepsykolog.



Ud over passagererne er også gravemaskinens fører kommet til skade.



- Han vred om på foden, da han sprang ud af maskinen, lyder det fra pressevagten.



Havarikommissionen skal nu undersøge, hvad der præcis gik galt, da toget ramte gravkoen.



/ritzau/