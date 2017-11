Der kommer formentlig til at gå en rum tid endnu, før den aarhusianske letbane kan medbringe passagerer på ruten fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital.



Det var ventet, at letbanen kunne godkendes til at tage i brug ultimo november. Men den forventning kommer ikke til at holde stik.



- Efter mødet med Trafikstyrelsen den 13. november står det klart, at Aarhus Letbane ikke kommer til at åbne inden for de fem-otte uger efter aflysningen, som styrelsen havde stillet i udsigt, skriver Aarhus Letbane i en status på hjemmesiden.



Letbanen skriver, at man venter at aflevere en opdateret sikkerhedsvurderingsrapport til Trafikstyrelsen i uge 48.



Desuden har Trafikstyrelsen bebudet et tilsynsbesøg hos letbanens operatør, Keolis, men der er ifølge letbanen endnu ikke sat dato på dette besøg.



Den nye melding om yderligere forsinkelse skaber frustration hos letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.



Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og regionsrådsformand Bent Hansen (S) vil nu have et møde med Trafikstyrelsens direktør.



- Det er svært for os at forstå, hvori problemerne består, skriver de to i et brev, som Ritzau har fået adgang til.



Den storstilede premiere på Aarhus Letbane blev aflyst 23. september med dags varsel.



Det skete, da Trafikstyrelsen meddelte, at man ikke kunne sikkerhedsgodkendte letbanen.



Ifølge Aarhus Letbane er det ikke længere sikkerheden omkring togene, der giver anledning til bekymrede miner hos Trafikstyrelsen.



Nu er det angiveligt et udestående omkring de tekniske regler, der afventer styrelsens godkendelse.



For nylig kom det frem, at letbanens direktør, Claus Rehfeld Moshøj, ifølge finans.dk modtager en bonus på 1,4 millioner kroner, når han til nytår fratræder sin stilling.



Aarhus Letbane har et anlægsbudget på 3,5 milliarder kroner.



/ritzau/