Det sker i dag: Splittet NKT holder første regnskabsdag

Regnskab fra splittet NKT



NKT og det nu selvstændige selskab Nilfisk aflægger regnskab for tredje kvartal. Det er første regnskabsdag siden Nilfisk-aktien havde sin første handelsdag den 12. oktober. Udover NKT og Nilfisk sender bl.a. Rockwool, Torm og Alm. Brand kvartalsregnskaber på gaden onsdag.



En stribe nøgletal fra USA



Dagen byder desuden på en stribe nøgletal fra USA. Der kommer bl.a. tal for detailsalg, forretningslagre og forbrugerpriser. Sidstnævnte vil vise udviklingen i inflationen i oktober, som stadig forventes at være relativt lav. De flere analytikere forventer dog, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hæver renten til december alligevel.



Væksttal fra Japan



Der kommer foreløbige tal for væksten i tredje kvartal i Japan, hvorfra vi også får de endelige tal for industriproduktionen i september.



Danmark tager formandspost



Formandsposten i Europarådet overgår onsdag til Danmark, som skal lede rådet det næste halve år. Europarådet blev udsat for kritik tidligere i år, da det kom frem, at flere medlemmer af organisationens parlamentariske forsamling havde modtaget penge fra det autokratiske styre i Aserbajdsjan via hemmelige konti i Danske Bank.