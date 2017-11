USA's regering overvejer særanklager mod Clinton-familien

Relateret indhold Artikler

USA's justitsminister overvejer, om der skal udpeges en særlig anklager til at undersøge Clinton-familien og en aftale om salg af uran til et russisk-ejet selskab.



Det oplyser justitsministeriet.



Aftalen blev indgået, mens Hillary Clinton var udenrigsminister. Det hævdes, at nogle af investorerne havde kontakter til Bill Clinton og gav store beløb til hans Clinton Foundation.



Salgsaftalen blev indgået af tidligere præsident Barack Obamas regering.



I et brev til det juridiske udvalg i Repræsentanternes Hus skriver ministeriet, at det har bedt en række føderale anklagere om at "evaluere visse emner", som republikanske lovgivere har peget på.



De skal melde tilbage til justitsminister Jeff Sessions og hans vicejustitsminister, Rod Rosenstein, om der skal indledes en sag.



Det er i tråd med præsident Donald Trumps ønske.



Han har længe været irriteret over, at justitsministeriet i foråret udpegede en særlig anklager - Robert Mueller, der er tidligere chef for FBI.



Han undersøger, om der var en forbindelse mellem Trumps kampagne og Rusland i valgåret 2016.



Ifølge CIA, FBI og andre tjenester forsøgte Rusland at påvirke valget. Formålet var at skade Clinton, så Trump kunne vinde.



- Alle spørger om, hvorfor justitsministeriet (og FBI) ikke ser på alt det uærlige, der foregår hos skurkagtige Hillary og Demokraterne, skrev Trump tidligere på måneden i et tweet.



Sessions og Rosenstein skal på grundlag af svarene fra de føderale anklagere tage stilling til, om der skal udpeges en særlig anklager til at undersøge Bill Clintons fond og Hillary Clintons rolle.



Sessions kan ikke selv udpege en særanklager. Han har erklæret sig inhabil i sager om Rusland og Hillary Clinton. Det skal hans vicejustitsminister, Rosenstein, i så fald.



Nogle republikanske lovgivere i Kongressen siger, at de ønsker at få belyst, om justitsministeriet under Obama kendte til salget af amerikansk uran i 2010 til et russisk-ejet selskab.



Demokraterne mener, at Trump misbruger sit embede til at hævne sig. De ser det som forsøg på at aflede opmærksomheden fra den undersøgelse, der er i gang mod Trumps kampagne.



/ritzau/AP