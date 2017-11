Staten Norge anklages i retten for at sætte olie over miljø

Relateret indhold Artikler

Retssal 250 i Oslo byret var pakket med tilhørere, da dommer Hugo Abelsbeth tirsdag klokken 9.00 indledte en retssag, der er anlagt mod den norske stat.



Sagen er anlagt af to organisationer for brud på grundloven og FN's klimaaftale fra 2015.



Bag anklagerne står Greenpeace og Natur & Ungdom, der retter fingeren mod den norske miljøpolitik.



De mener, at den norske stat ved at tildele oliefelter i sårbare områder i Barentshavet bryder grundlovens paragraf 112 om at værne miljøet.



- Vi beder retten om at foretage en kvalitetskontrol af, om vedtagelsen er inden for de retningslinjer, der gælder for vedtagelser, som kan have irreversible konsekvenser, siger de to miljøorganisationers advokat i byretten.



Ifølge Greenpeace gav den norske regering i maj 2016 tilladelse til boringer efter olie i den sydøstlige del af Barentshavet.



Det skete, blot ti dage efter at Norge som det første industrialiserede land i verden ratificerede FN's klimaaftale fra Paris.



De to organisationer har lagt sag an mod staten for brud på grundlovens paragraf 112. Den slår blandt andet fast, at alle har ret til et miljø, der er sundt for helbredet.



Det er ifølge Greenpeace første gang, at en beslutning om boringer efter olie og gas udfordres i retten i forhold til Parisaftalen. Derudover er det første gang, at Norges paragraf 112 afprøves i retten.



Regeringens advokat Frederik Sejersted afviser ikke overraskende alle anklager.



- Grundloven forbyder ikke beslutninger, som vil kunne have negative konsekvenser for miljøet, men pålægger staten en pligt til at gennemføre tiltag, som afhjælper skadelige virkninger, og det har staten gjort, lyder Sejersteds argumentation.



Retssagen følges med stor interesse ude i verden.



/ritzau/NTB