Det skal fart på arbejdet med EU's sortliste over skattely og steder, der bliver brugt til at hvidvaske penge.



Det mener Pierre Moscovici, der er EU-kommissær for økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told.



- Vi må reagere på det rent lovgivningsmæssigt og rette huller. Hvis det viser sig at være lovligt, må vi ændre lovgivningen, siger han.



- Det er det, jeg gerne vil gøre med dette parlaments støtte, siger han.



Udmeldingen kommer i en debat om det nylige læk af de såkaldte Paradise Papers under Europa-Parlaments månedlige samling i Strasbourg.



- Vi skal have en europæisk sortliste over skatteparadiser, som hvert land kan bidrage til. Jeg arbejder mod, at den kan færdiggøres hurtigst muligt.



- Den skal være troværdig, ambitiøs og skal indeholde sanktioner. Vi skal rent konkret ramme dem, der snyder, på pengepungen, siger han.



Derudover peger han på, at der bør være mere gennemsigtighed over virksomheders forretninger og skatterapportering.



Paradise Papers består af 13,4 millioner filer og dokumenter fra 1950 og frem til 2016. Materialet viser, hvordan penge bliver sat i skattely.



Der er brug for en sortliste, påpeger Gianni Pitella, der er formand for parlamentets socialdemokratiske gruppe.



- Der hvor penge bliver tjent, bør de også blive betalt.



- Man skal have en troværdig liste, og her skal der være sanktioner.



- Parlamentet er klar, men medlemslandene skal også komme på banen. De skal komme med et troværdigt svar til borgerne, siger han.



Socialdemokraterne har tidligere meldt ud, at de ønsker en kulegravning af lækket, som man har gjort ved den såkaldte Panama Skandale.



/ritzau/