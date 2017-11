Kerneforretningen i Danfoss vokser hurtigere end konkurrenterne

Danfoss øger salget med 12 pct. i årets første tre kvartaler. Det er især koncernens kerneforretning, der trækker læsset, og omsætningen vokser hurtigere end konkurrenternes toplinjer.



Det oplyser topchef Kim Fausing, som mener, at stærk vækst, høj lønsomhed og massive investeringer i innovation og digitalisering understreger Danfoss' positive udvikling.



I årets første tre kvartaler er omsætningen voksett til 32,5 mia. kr. Samtidig har fortsatte forbedringer på driften bidraget til at trække driftsoverskuddet før øvrige indtægter og udgifter op med 14 % til 4,0 mia. kr., mens nettoresultatet landede på 2,4 mia. kr. Cash flowet fra driften var som ventet lavere for de første tre kvartaler, primært som følge af den høje vækst, der driver en højere arbejdskapital.



"Vi udnytter de vækstmuligheder, der opstår i markedet. Det gør vi i kraft af de senere års målrettede arbejde med at skabe markedsledende positioner gennem investeringer i vækst, opkøb af virksomheder og nye teknologier. Samtidig investerer vi massivt i digitale muligheder og derigennem smartere løsninger og øget værdi for vores kunder," siger Kim Fausing, koncernchef.



Væksten i de første ni måneder af 2017 er bredt funderet på tværs af Danfoss' markeder, hvor særligt Kina skiller sig ud med høj vækst. Selvom vækstraterne er lavere i Europa og USA, bidrager disse mere modne markeder også betydeligt til den forbedrede toplinje.



Fremgangen er drevet af alle Danfoss' fire forretningssegmenter, men det er især Danfoss' mest cykliske forretning, mobilhydraulik-forretningen Danfoss Power Solutions, der over de seneste kvartaler har oplevet et markant opsving i aktivitetsniveauet.