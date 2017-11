Kraftigt jordskælv dræber flere end 200 i Iran og Irak

Mindst 207 mennesker blev dræbt i Iran og Irak, da et kraftigt jordskælv ramte et område ved grænsen mellem de to lande søndag aften.



Det oplyser myndigheder i Iran ifølge nyhedsbureauet AFP.



Samtidig leder redningsarbejdere efter hundredvis af sårede, der er fanget under murbrokkerne.



Iransk stats-tv rapporterer, at knap 1686 personer meldes såret efter jordskælvet.



Mindst 164 er omkommet i Iran, oplyser en talsmand for det iranske katastrofeberedskab.



Myndighederne i området formoder, at dødstallet vil stige, når redningsmandskabet når ud til de fjerntliggende landsbyer i Iran.



97 meldes omkommet i byen Sarpol-e Zahab, der ligger omkring 15 km. fra grænsen til Irak.



Kurdiske myndigheder oplyser, at mindst fire personer er omkommet i Irak, hvor yderligere 50 meldes såret.



Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,3, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).



Værst ramt i Irak er tilsyneladende byen Darbandikhan.



Epicenteret var i Halabja i Irak sydøst for den store by al-Sulaymaniyah - blot 30 km. fra grænsen til nabolandet Iran.



Skælvet har resulteret i strømafbrydelser i adskillige byer i både Iran og Irak. Tusindvis af indbyggere er strømmet ud i gaderne af frygt for efterskælv.



"Nattens mørke gør det svært for helikoptere at flyve til de berørte områder, og nogle veje er også blokeret. Vi er bekymrede for de fjerntliggende landsbyer," siger den iranske indenrigsminister, Abdolreza Rahmani Fazli.



I mindst 14 provinser i Iran har man mærket skælvet, rapporterer nyhedsbureauet Ilna.



Der meldes på nationalt tv, skriver Reuters, om ødelæggelser i otte landsbyer i Iran.



På sociale medier beretter flere brugere fra Irak, at de har oplevet voldsomme rystelser.



En journalist fra det franske nyhedsbureau AFP fortæller, at rystelserne i Bagdad varede omkring 20 sekunder.



