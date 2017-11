Et medlem af et sydkoreansk reggaeband har fået en bøde på én million won for at tænde en elektronisk cigaret på et passagerfly.



Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.



I lokal valuta ser beløbet voldsomt ud, men det svarer trods alt kun til cirka 5700 kroner.



Ra Guk-san, som musikeren hedder, er medlem af bandet Kim Ban-jang & Windy City, der ifølge Yonhap er Sydkoreas ældste reggaegruppe.



En domstol i Incheon har søndag fundet Ra skyldig i have overtrådt sikkerhedsreglerne for flypassagerer ved at pulse på en elektronisk cigaret på en flyvetur fra San Francisco i USA.



Da Korean Air Lines-flyet landede i Incheon i Sydkorea, blev musikeren mødt af politifolk, som anholdt ham.



Hændelsen fandt sted 22. februar i år.



Musikeren kan så trøste sig med, at var rygetrangen på et fly kommet over ham bare en måned senere, ville bøden have været mange gange større.



21. marts skærpede Sydkorea således loven for luftfartssikkerhed. Og det indebærer højere straffe og bøder for flypassagerer, der skaber uro eller ryger om bord.



Ifølge den reviderede lov kan det udløse en bøde på fem millioner won at ryge, mens et fly holder på jorden.



Og sker det, mens flyet er i luften, kan det koste ti millioner won eller omkring 57.000 kroner.



/ritzau/