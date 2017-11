Uber taber britisk ankesag om chaufførers ret og mindsteløn

Uber har i Storbritannien forgæves forsøgt at få omstødt en afgørelse, der kan gøre tjenestens chauffører til arbejdere med rettigheder - herunder mindsteløn.



Den amerikanske virksomhed har fredag tabt en ankesag ved arbejdsretten ETA i London.



Sidste år havde to britiske chauffører held til at overbevise en voldgiftsret om, at Uber rådede over dem i en grad, så de burde have en lønmodtagers rettigheder som ferie og pauser.



Fredagens afgørelse fra ETA kommer ikke per automatik til at gælde de omkring 50.000 mennesker, som arbejder for Uber i Storbritannien.



Men sagen vil formentlig medføre yderligere krav rettet mod Uber.



Uber valgte straks at anke fredagens afgørelse.



Ifølge den amerikanske tjeneste driver chaufførerne egne virksomheder, og de nyder derfor fuld fleksibilitet.



Uber, der fungerer via en app til smartphones, kæmper i forvejen en svær kamp for at fastholde forretningen med at drive kørselstjeneste i London. Det samme gælder andre steder i verden.



Selskabet har de seneste år udfordret etablerede taxiselskaber over hele kloden.



En del lande har indført lovgivning, der helt eller delvist begrænser Ubers virke. Det gælder blandt andet Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Ungarn og Spanien.



Kørselstjenesten lukkede i Danmark på grund af den taxalovgivning, som regeringen indgik en bred aftale om i februar.



Virksomheden har en anslået værdi af 70 milliarder dollar.



Uber skal møde i retten i London 11. december i en anden sag, der handler om kørselstjenestens ret til at fungere i London.



/ritzau/Reuters