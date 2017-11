Mobil politistation flytter ind i Mjølnerparken efter drab

Som en reaktion på de seneste drab i det københavnske bandemiljø indsætter Københavns Politi nu en mobil politistation i området ved Mjølnerparken.



Den vil være at finde ved bebyggelsen på Ydre Nørrebro hver dag fra klokken 11 og frem til midnat.



Samtidig øger politiet den generelle tilstedeværelse i tre områder. Det drejer sig om Indre Nørrebro, Mjølnerparken og Tingbjerg.



Det oplyser chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov, efter at han fredag eftermiddag har mødtes med den lokale beboerformand i Mjølnerparken.



- Det, der er målet med det her, er at gøre det mere trygt for borgerne og beboerne i og omkring Mjølnerparken, Indre Nørrebro og Tingbjerg, siger Jørgen Bergen Skov.



Han mener ikke, at den øgede tilstedeværelse i sig selv vil stoppe skyderierne. Men forhåbentlig vil tiltaget øge beboernes følelse af tryghed.



- Så længe bandekonflikten står på, som den nu har gjort i nogle måneder, så håber vi, at vores massive tilstedeværelse i de timer, hvor folk normalt er vågne, er med til at få foreningslivet til at blomstre, siger chefpolitiinspektøren.



Han ønsker ikke at røbe antallet af betjente, der i den kommende tid vil frekventere de plagede områder.



- Men der vil være en markant forandring i forhold til, hvad der har været før, siger Bergen Skov.



Så sent som torsdag eftermiddag blev en 22-årig mand dræbt, da maskerede mænd på knallert affyrede skud mod en parkeret bil ved Mjølnerparken.



Skuddrabet var det tredje i hovedstaden på mindre end to uger, som politiet forbinder med bandekonflikten i København.



/ritzau/