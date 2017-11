Det sker i dag

FAKTA

Sidst på sæsonen

Regnskabssæsonen lakker mod enden, og i dag kommer Aarhus-konglomeratet Schouw & Co. med sine kvartalstal. Schouw-aktien nåede et højdepunkt i juni, siden er den faldet noget tilbage.



Uden for fondsbørsens regi kommer der regnskab fra den sønderjyske industrivirksomhed Danfoss, der tidligere på året mistede topchef Niels B. Christiansen. Han dukkede senere op som chef i Lego.



Beskæftigede lønmodtagere

Danmarks Statistik kommer med tal på beskæftigelsen for lønmodtagere i andet kvartal 2017.



To stærke mænd

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, besøger sin russiske kollega, Vladimir Putin, i Sotji. Det ventes, at de foruden bilaterale forhold også skal drøfte konflikten i Syrien.



Trump til Asean-møde

Den amerikanske præsident Donald Trump nærmer sig afslutningen på sin Asien-rundtur. Sidste stop er Filippinerne, som er vært for en 50-års jubilæumsfest i Asean, en sammenslutning af sydøstasiatiske lande.



Udenrigsministrene

I Bruxelles mødes udenrigsministrene fra EU-landene. De skal blandt andet drøfte forsvarsspørgsmål