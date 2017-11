Sag om korruption: Chef i Atea godkendte "underlig tur" til Dubai

Den nuværende topdirektør i it-selskabet Atea fik muligheden for at aflyse en ekstravagant rejse til Dubai med to offentligt ansatte - men han lod turen finde sted, selv om han blev advaret.



Morten Feldings viden om turen til et Formel 1-løb, som optræder i et omfattende anklageskrift fra Bagmandspolitiet om bestikkelse, får fredag i Retten i Glostrup på ny en del opmærksomhed.



Morten Felding har tidligere været sigtet, men Bagmandspolitiet har besluttet ikke at rejse tiltale.



Blandt de syv anklagede mænd i sagen optræder derimod it-selskabets tidligere salgsdirektør.



For eksempel drejer tiltalen sig om hans deltagelse i en omstridt drengetur til racerløbet, champagne til 2400 kroner, massage og andre fornøjelser til 408.000 kroner.



Under afhøringen zoomer den tidligere salgsdirektør ind på Felding samtidig med, at han formindsker sin egen rolle.



- Jeg syntes, det var en meget mærkelig og underlig tur, fordi der ikke var noget fagligt indhold, siger han.



I maj 2014 blev Morten Felding ny topchef i selskabet. På et møde kort efter talte salgsdirektøren med ham om turen, der skulle finde sted i november samme år.



Rejsen var "kontroversiel", bemærker tiltalte. To offentligt ansatte - it-direktøren i Rigspolitiet og en it-chef i Region Sjælland - skulle fornøje sig sammen med to tidligere Atea-chefer og salgsdirektøren.



- Det første, Morten Felding siger til mig, er, at han ville ønske, at jeg ikke havde fortalt ham om det. Jeg siger, at "det er 100 procent din beslutning, om turen bliver til noget".



- Jeg kan huske, at han spørger mig, om kunderne bliver sure, hvis vi aflyser. Han spørger, hvad jeg ville gøre i hans situation. Jeg siger, at jeg ville trække stikket.



- Han sidder længe og kigger ned i bordet. Det ville han lige tænke over, for det var ikke en hvilken som helst kunde, siger den tidligere salgsdirektør.



Region Sjælland købte årligt for cirka 150 millioner kroner hos Atea og var selskabets største offentlige kunde.



Fra sin stol midt i retslokalet beretter den tiltalte, at også bestyrelsesformand Ib Kunøe blev orienteret om drengeturen.



Han kan ikke forklare, hvorfor it-direktøren fra Rigspolitiet skulle med. Han undskylder sig med, at han blot parerede ordre og sørgede for at bestille suite og værelser på det femstjernede hotel Mina A Salam og andre praktiske opgaver.



- Det var en tur af social karakter, men jeg var på arbejde, fordi jeg skulle overtage et kundeforhold til Region Sjælland.



Størstedelen af regningen endte med at blive betalt med regionens penge, som var placeret på en konto hos Atea.



På et senere tidspunkt vil blandt andre Morten Felding blive udspurgt i retten. Dommen i sagen ventes til februar.



/ritzau/