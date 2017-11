Det skriver medierne: SAS vil have et tættere forhold til sine kunder

Berlingske:





SAS vil have et tættere forhold til sine kunder



Gennem en smartphone-app vil SAS være hovedindgangen til kundernes komplette rejser. Ikke bare til flyturen, men også til hotel, taxi og lejebiler. Det handler om at give en gnidningsfri rejseoplevelse og om at skabe et personligt forhold til kunden. Men SAS er ikke den eneste med den idé, og konkurrencen er hård.







Jyllands-Posten:





Nykredit kan alligevel ende på børsen



Hvis Nykredit ikke giver et bestemt afkast over tre år, kan PFA Pension som ny mindretalsaktionær kræve at komme af med sine aktier. Dermed er en børsnotering kun sparket til hjørne, vurderer Jens Vesterbæk, der er medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit.



Vestas falder 20 pct., men chefen er optimist



Mens Vestas på den korte bane oplever, at indtjeningen er under pres som følge af øget konkurrence, så ser selskabets topchef lyst på fremtiden. Vind bliver stadig billigere og dermed attraktiv i flere lande. Samtidig vil prispresset på et tidspunkt flade ud. Mens aktiemarkedet torsdag sendte Vestas' aktie knap 20 pct. ned efter regnskabsfremlæggelsen, signalerer selskabets svenske topchef ro.



FLSmidth skrumper både i toppen og i bunden



Cement- og mineudstyrskoncernen FLSmidth er endnu ikke kommet op i omdrejninger, og såvel omsætning som resultat daler i regnskabet for tredje kvartal. Også ordrerne skuffer samlet set, men der er lidt fremgang at spore i mineindustrien, som har været igennem en stor nedtur de seneste år.



AMBU-chef advarer mod at blive fartblind



Ambus nye horde af marketingfolk kæmper hårdt for at sælge endoskoper på det vigtige amerikanske marked. Men ifølge topchef Lars Marcher har de forsømt salgsarbejdet inden for kerneforretningen, der er blevet ramt af det store tidsforbrug på visualisering.







Børsen:





Kapitalfond fra USA køber bid af Lagkagehuset



For få måneder siden købte kapitalfonden Nordic Capital alle aktierne i Lagkagehuset. Men allerede nu sælger den nordiske kapitalfond 20 pct. af aktierne til kapitalfonden L Catterton, der har base i USA, og som har stort fokus på detail.



Genmab-chef ser - modsat markedet - optimistisk på fremtiden



Det slår ikke Genmabs topchef, Jan van der Winkel, ud, at aktien fortsætter ned. Selv om aktien er faldet omkring 16 pct. som følge af skuffende salgstal for kræftmidlet Darzalex, er topchefen begejstret for udviklingen. Han mener, at aktiemarkedet reagerer meget nervøst i øjeblikket.



/ritzau/FINANS