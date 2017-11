Over 100 mia dollar er stjålet, 208 saudier afhøres

Myndighederne i Saudi-Arabien har anholdt og afhørt 208 personer i en sag om korruption og underslæb. Det skønnes, at over 100 milliarder dollar er stjålet.



Det oplyser den øverste anklager i Saudi-Arabien, Saud al-Mojeb.



- Baseret på vore undersøgelser over de seneste tre år, så skønner vi, at mindst 100 milliarder dollar (over 640 milliarder kroner) er blevet misbrugt i forbindelse med systematisk korruption og underslæb over flere årtier, siger han i en erklæring.



Blandt de 208 afhørte personer er syv løsladt uden at blive sigtet, siger Saud al-Mojeb.



Der er ikke sat navne på de mange anholdte.



Men de tæller snesevis af prinser, embedsmænd, ministre, prominente forretningsfolk og milliardærer.



Det blev i sidste uge offentligt kendt, at en efterforskning er i gang. Det synes at have til formål at styrke den magtposition, som kronprins Mohammed bin Salman har tilegnet sig.



Undersøgelsen har siden spredt sig til De Forenede Arabiske Emirater. Her har centralbanken bedt flere banker og finansselskaber om at give oplysninger om 19 saudiers konti.



/ritzau/Reuters