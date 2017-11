Det sker i dag

Trumps store Asien-tale

På sin asiatiske rundtur kommer præsident Donald Trump til Vietnam, hvor han ventes at fremlægge USA's positioner i en stor tale på Apec-topmødet. Apec er en økonomisk samarbejdsorganisation for 21 lande i Asien og Stillehavet.



Tal fra Vestas-konkurrenter

Efter Vestas' skuffende kvartalsregnskab og voldsomme kursblødning på 19 pct. torsdag får markedet fredag et praj om hvordan det går andre steder i branchen, når der indløber regnskaber fra to konkurrenter, det svenske Arise og det tyske Senvion. Arise gik fri af torsdagens kursfald, men Senvion faldt næsten 6 pct.



SAS og lufthavnsrejsende

Luftfartsselskabet SAS havde en skrækdag torsdag, hvor aktien faldt 10 pct. Kl.11 fremlægger SAS sine trafiktal for oktober måned, og senere kommer Københavns Lufthavne med sin statistik for antallet af rejsende.



Mindre regnskaber

Vaccineproducenten ALK og tømmervirksomheden DLH er begge klar med kvartalsregnskaber.



Inflation i oktober

Hvor stor er inflationen i Danmark? Det ved Danmarks Statistik, som kl. 8 offentliggør inflationen i form af forbrugerpriserne for oktober.



Hvordan går det med brexit

Efter endnu en runde møder mellem EU og Storbritannien holder parterne pressemøde kl. 13 for at fortælle om deres eventuelle fremskridt i forhandlingerne om brexit.