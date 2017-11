Det skriver medierne: Investor-hug til Pandora

Jyllands-Posten:



Pandora-investorer langer ud efter koncernen



Store investorer i smykkekoncernen Pandora langer ud efter koncernen på trods af, at regnskabet viste solide tal i tredje kvartal. Investorerne beskylder blandt andet Pandora for dårlig kommunikation og uigennemsigtighed.



Blå partier vil give selskaber lov til at droppe Postnord



De borgerlige partier, De Konservative og DF, vil hjælpe private selskaber med at droppe Postnord, ved at give dem lov til at sende digital post til kunderne.



Slagterier rammes hårdt af mindre kinesisk import



De danske slagteriers eksport til Kina rammes hårdt af opbremsningen af Kinas import. I de første ni måneder af 2017 er eksporten af regulære svinekødsudskæringer faldet med omkring 50 pct., målt i mængder, ifølge nye tal fra Landbrug & Fødevarer.





Berlingske:



Nordea ville presse byggekonge til at sælge sit livsværk



Nordea lagde i 2015 et stort pres på Flemming Fenger, der ejer ejendomskoncernen Holberg Fenger Invest, for at få ham til at sælge sit livsværk til rigmanden Fritz Schur efter en længere konflikt mellem Nordea og Flemming Fenger.



Nyt forslag skal redde tusinder ud af pensionsfælde



Socialdemokraterne vil i et nyt forslag gøre det langt bedre for de lavtlønnede at spare op til sin pension. Socialdemokratiet bliver bakket op af selskabet Forsikring & Pension.





Børsen:



Odico vil børsnoteres i Sverige



Den fynske virksomhed Odico, der arbejder med at skabe robotløsninger til byggebranchen, vil børsnoteres i Sverige, efter at virksomheden har haft svært ved at rejse risikovillig kapital i Danmark.



Lego-arving og kapitalfond køber svensk tech-selskab



Lego-arvingen Kirk Johansens investeringsselskab, Kirk Kapital, er gået sammen med kapitalfonden Gro Capital om at købe det svenske tech-selskab Tacton, der er specialiseret inden for salgs- og produktionskonfiguration.





/ritzau/FINANS