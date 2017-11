Den første selvkørende bus rykker nærmere

Relateret indhold Artikler

En selvkørende bus - uden hverken buschauffør eller rat - er rykket lidt tættere på at komme ud på de danske veje.



Selskabet Autonomous Mobility har nemlig fået godkendt en såkaldt assessor til det første forsøg med selvkørende busser i Danmark, fortæller selskabets direktør Peter Sorgenfrei.



"Loven kræver, at vi skal have en tredjepart til at sige god for sikkerheden i forsøget. Men inden da skal denne assessor godkendes af Trafikstyrelsen. Og det er så det, der er sket nu," siger han.



Autonomous Mobility er indtil videre sparsom med oplysninger om det forestående forsøg, men det er velkendt, at selskabet har planer om et samarbejde med universitetet DTU i Lyngby Taarbæk Kommune.



Her triller busserne i forvejen rundt på et lukket område.



En aktindsigt i Autonomous Mobilitys assessoransøgning viser, at rådgivningsvirksomheden Cowi er valgt som assessor til det første forsøg, men hvor forsøget skal foregå, fremgår ikke.



Til gengæld fremgår det, at busserne skal "transportere medarbejdere frem og tilbage mellem parkeringsplads og hovedbygning i det interval, hvor de møder på arbejde og efterfølgende tager hjem igen".



Assessorgodkendelsen er det første skridt på vejen til en egentlig myndighedsgodkendelse af bussen, der kan køre sig selv, men Autonomous Mobility mangler endnu at sende en egentlig ansøgning til Vejdirektoratet.



Og det er de ikke ene om, fortæller afdelingsleder i Vejdirektoratet, Andreas Egense.



"Status er, at vi endnu har til gode at modtage den første egentlige ansøgning. Vi ved, at der er flere ansøgninger på vej, og vi forventer inden for nærmeste fremtid at modtage en ansøgning," lød det fra afdelingslederen på et statusmøde om den selvkørende teknologi i forrige uge.



Når Vejdirektoratet har modtaget ansøgningen, følger der en proces med sagsbehandling hos flere myndigheder så som Færdselsstyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten.



/ritzau/