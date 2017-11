Det sker i dag

Vestas med kvartalstal

Vi nærmer os slutningen på regnskabssæsonen, og i dag kommer de sidste C20-selskaber, anført af Vestas.



Aktiekursen har givet anledning til betydelig søsyge de seneste dage på grund af usikkerhed om fremtiden for det amerikanske støtteprogram til alternativ energi. Vestas fremlægger sine tal før børsen åbner kl. 9.



FLS til frokost

Investorerne må vente til frokosttid før kvartalsregnskabet fra ingeniørvirksomheden FLSmidth indløber. Efter en lang svaghedsperiode har selskabet haft et stærkt år med en aktiekurs, som er steget 45 pct.



Nets og Demant

Også betalingsselskabet Nets og høreapparatvirksomheden William Demant er regnskabsklar. Begge selskaber har tidligere været med i C20-indekset.



Statsstøtte eller ej til TV 2

I Luxembourg afsiger EU-Domstolen torsdag dom i en strid om, hvorvidt det danske TV 2 har modtaget ulovlig statsstøtte.



Betalinger og handel

Kl. 8 fremlægger Danmarks Statistik tal for nationens forhold til omverdenen i form af betalingsbalancen og handelsbalancen for september.