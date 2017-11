Det skriver medierne: Pengene fosser ud af Lauritz.com

Relateret indhold Aktieordbog

Berlingske:





Pandora-boss under pres efter fremrykket julesalg



Presset på Pandora-topchef Anders Colding Friis er intakt efter et kvartalsregnskab, der bød på en lille nedjustering, men ellers ifølge topchefen selv var godkendt. Investorerne frygter, at Pandora skubber problemer foran sig i det svære amerikanske marked, hvor julekollektion er lanceret tidligere end planlagt.



Pengene fosser ud af kassen hos presset auktionshus



Der er store problemer i Lauritz.com, som taber penge i et så hastigt tempo, at selskabets kassebeholdning er blevet mere end halveret siden årsskiftet. Firmaets nye direktør vil lave analyse af den finansielle situation. Samtidig stopper selskabets finansdirektør.





Jyllands-Posten:





Sort dag for Mærsk



A.P. Møller-Mærsk-koncernens regnskab for 3. kvartal gav aktien et gevaldigt skud for boven. Over 7 pct. svarende til ca. 18 mia. kr. blev høvlet af markedsværdien. Nedturen er resultat af lavere fragtrater, stigende omkostninger og sommerens cyberangreb. Samtidig skyder investorer Mærsks drømme om at satse på den pressede speditørforretning, Damco, ned.



Dansk flyselskab går fra livstruende tab til lille overskud



En omfattende og kontant oprydning har bragt Jet Time gennem en livstruende krise, så flyselskabet i dag har en langt mere bæredygtig forretning. Økonomien er på ret kurs med hjælp fra velvillige og tålmodige kreditorer.





Børsen:





Nykredit klar med nye rabatter til boligejere



Med en række pensionsselskaber i investorkredsen kan Nykredit nu sætte turbo på sit bonusprogram. Nykredits topchef, Michael Rasmussen, varsler nye rabatter til kunderne, efter at fem pensionsselskaber har givet tilsagn om at købe aktier i selskabet for 11,6 mia. kr.



Detailgigant vil åbne 195 butikker efter Mærsk-exit



Salling Fondene køber Mærsks tilbageværende andel af Dansk Supermarked, hvilket giver detailkæmpen flere penge til at sætte fut i forretningen. Det betegnes som en unik mulighed.



Kursfald i Genmab er overreaktion - vurderer Nordea



Storbanken Nordea ser stort potentiale i Genmabs kræftmiddel Darzalex trods skuffende salg. Analytikerne spår langsigtet milliardgevinst til Genmab, der leverer regnskab onsdag.



/ritzau/FINANS