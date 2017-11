Undersøgelse: Briterne har mere livsmod efter brexit

Trods terrorangreb og usikkerhed omkring brexit, så er livsmodet i Storbritannien blevet lidt bedre, efter folkeafstemningen om at træde ud af EU, viser en ny undersøgelse, som blev offentliggjort tirsdag.



De gennemsnitlige svar på spørgsmål om "livslykke, tilfredshed med tilværelsen og fornemmelse af meningsfuldhed" har nået det højeste niveau siden 2011, viser undersøgelsen, som er foretaget af kontoret for national statistik.



I juni 2017 gav briterne udtryk for en gennemsnitlig livslykke på 7,52 på et en skala fra 1,0 til 10.



I juni 2016, som var tidspunktet for brexit-afstemningen, lå gennemsnittet på 7,46, oplyser kontoret for national statistik.



Fornemmelsen af tilfredshed med tilværelsen er øget på tilsvarende måde. Den er steget lidt fra 7,65 til 7,69, oplyser statistikerne, som siger, at det er resultater fra England, der har forårsaget det forbedrede livsmod.



Når det gælder angst og bekymring, så er tallene næsten uforandrede. Der er tale om en stigning på 0,02 point til 2,91 på en skala, der går op til 10.



- En delvis forklaring på den tiltagende tilfredshed med tilværelsen kan være fremgangen i visse økonomiske nøgletal i Storbritannien, siger kontoret for national statistik, som henviser til, at ledigheden i dag er på det laveste niveau siden 1975.



De statistikere, som står bag undersøgelsen, pointerer, at følgerne af brexit ikke kendes endnu, selv om nedtællingen til Storbritanniens udtræden i marts 2019 er begyndt.



/ritzau/AFP