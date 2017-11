Tyskere køber danske sommerhuse i stor stil

Relateret indhold Tilføj søgeagent Justitsministeriet

På bare tre år er tyskernes køb af fritidsboliger i Danmark mere end tredoblet. Det sker trods lovgivning, der skal gøre det sværere for udlændinge at købe danske sommerhuse.



- Det tyder på, at tyskerne har fået øjnene op for, at hvis de kan dokumentere et tilhørsforhold til Danmark - eventuelt gennem mange ferier i landet - så er det nok til at få tilladelse til at købe et sommerhus, siger Mads Ellegaard fra ejendomsmæglerkæden Home.



I 2016 fik tyskere i 92 tilfælde dispensation fra hovedreglen om, at udlændinge ikke kan købe danske fritidsboliger. 23 fik afslag.



Det viser en statistik fra Justitsministeriet. I 2014 fik blot 27 tyskere tilladelse.



