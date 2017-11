Det skriver medierne: Storkunder klar til at fyre Postnord

Berlingske Business:





Første nye biotekselskab på dansk børs siden 2010



Stifterne af biotekselskabet Orphazyme har på otte år skabt en virksomhed til en værdi af 1,5 mia. kr.

Orphazyme har udviklet sig til at have fire lægemiddelskandidater i kliniske test, og nu står selskabet foran en børsnotering.



Autobutler indtager Frankrig med støtte fra Citroën og Peugeot



Den danske portal for bilreparationer, Autobutler, er med den franske bilgigant PSA i ryggen klar til at erobre Frankrig. Målet er at blive verdens største netværk af digitale værksteder. Selskabet er endnu et eksempel på, hvordan industrigiganter køber sig til digitale og innovative løsninger.







Jyllands-Posten Erhverv:





Storkunder klar til at fyre Postnord



En række store kunder gør klar til at søge væk fra Postnord. De er utilfredse med for mange fejl i leveringerne, generel dårlig service og for høje priser.



Trods opsving: Fragtkoncerners indtjening falder



Selvom der er gang i økonomien, og antallet af lastbillæs på vejene stiger, så daler transportbranchens bundlinjer. Konsolidering i transportbranchen er vejen frem for at udvide marginerne, mener en række fragtselskaber.



Forskere: Salg af Nykredit-aktier til pensionskasser bør udskydes



Giv kunderne et år til at beslutte, om de selv vil skyde egenkapital ind i Nykredit og derigennem opnå en lavere bidragssats. Det foreslår forskere ved Aarhus Universitet.





Børsen:





Normal vokser 12.000 pct. og har kurs mod milliardsalg



I 2013 havde den midtjyske Matas-konkurrent Normal en omsætning på under 10 mio. kr. I 2016 var den vokset til 665 mio. kr., og selskabets stifter, medejer og topchef, Torben Mouritsen, regner med, at butikskæden i indeværende regnskabsår runder 1 mia. kr. Normal optrapper dermed krigen mod Matas.



Bavarian-aktie i kurshop trods manglende nyt om kræftflop



Bavarian Nordics aktie steg mandag 5,9 pct. Selskabet var helt stille op til kvartalsregnskabet onsdag, som sandsynligvis er uden nyheder om selskabets kræftmiddelflop, Prostvac.



Fond rejser 873 mio. kr. til turbovækst i industrien



Det har skortet på risikovillig kapital til fremstillingsvirksomheder i industrien. Det vil ny fond med 873 mio. kr. i bagagen rette op på.



