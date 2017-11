Paradise Papers: Lewis Hamilton undgik skat af privat jetfly

Den britiske Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton, en af de højest betalte sportsfolk på planeten, fik en kæmpe skatterabat på sit private jetfly. Det fremgår af de lækkede oplysninger fra bl.a. advokatfirmaet Appleby på Bermuda, de såkaldte Paradise Papers, skriver Eurosport.com.



Da hans fly til en værdi af 16,5 mio. pund, ca. 140 mio. kr., for fire år siden blev indført til Isle of Man, modtog han en momsrefusion på 3,3 mio. pund, ca. 28 mio. kr., skriver sportsmediet.



Ifølge DR var en af betingelserne for, at Lewis Hamilton kunne få momsen retur på flyet var, at jomfruflyvningen skulle gå til netop Isle of Man, et skattely på en ø i det irske hav mellem Irland og Storbritannien – og som er med i EU.



"Det vil kræve et kortere ophold, normalt mindre end to timer," skrev Appleby i en forklaring om momsmodellen, og - ifølge DR - indgik flyet derefter i en leasingaftale mellem selskaber kontrolleret af Lewis Hamilton selv.



Lewis Hamilton har levet i skattely i Schweiz og Monaco siden han indledte sin Formel 1-karriere.



Flyet er blevet brugt til forretningsformål siden 2013, og Formel 1-kørerens advokater siger, at hans rådgiveres konstruktion var lovlig og er blevet gennemgået af skatteadvokater.