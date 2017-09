Flyselskaberne Norwegian og SAS har aflyst weekendens fly fra København til Florida, fordi den kraftige orkan Irma ventes at gå i land i den amerikanske delstat lørdag.



Det oplyser flyselskabernes presseafdeling.



Der er dog kun få afgange fra København til Florida i løbet af weekenden, derfor kommer det kun til at påvirke to afgange.



Norwegian aflyser et fly til og fra lufthavnen Fort Lauderdale søndag 10. september, fordi lufthavnen i den amerikanske by vil være lukket i weekenden.



SAS har besluttet af aflyse en afgang lørdag 9. september til Miami og tilbage.



- Vi har de sidste dage løbende vurderet situationen og også taget de amerikanske myndigheders anbefalinger i betragtning. Vi har så her i dag valgt at aflyse afgangen tur/retur til Miami, siger Randi Baasch, som er pressevagt ved SAS.



Både Norwegian og SAS, som er de eneste to flyselskaber, der har rejser fra København til Florida, oplyser, at kunderne kan få ændret deres flybilletter eller få pengene igen, hvis de er ramt af de aflyste fly.



Med vindstød på over 280 kilometer i timen har kategori 5-orkanen Irma allerede forårsaget både død og ødelæggelse på flere tropiske øer på sin kurs mod Florida og amerikansk fastland.



Sent torsdag eftermiddag var dødstallet mindst ti.



Man forventer dog, at det tal stiger, når omfanget af ødelæggelserne bliver mere klart, og når Irma har passeret blandt andet Den Dominikanske Republik, Haiti og Cuba.



/ritzau/