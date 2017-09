Donald Trump Jr. - der er søn af USA's præsident, Donald Trump - var nysgerrig efter, om en russisk advokat havde oplysninger om Hillary Clinton, der kunne skade hende.



Og det var derfor, han mødtes med hende - ikke for at arbejde hemmeligt sammen med Rusland om at påvirke det amerikanske præsidentvalg.



Det forklarer Trump Jr. i en forberedt erklæring til en efterretningskomité i det amerikanske senat, som avisen The New York Times er kommet i besiddelse af.



Torsdag afhøres han af komitéen om sit møde med advokaten Natalja Veselnitskaja.



Mødet fandt sted under sidste års amerikanske valgkamp, da Trump Jr.'s far kæmpede med Hillary Clinton om nøglerne til Det Hvide Hus.



Ifølge en e-mail, som Donald Trump Jr. havde modtaget, kunne advokaten levere kompromitterende materiale om farens rival.



- Hvis de havde oplysninger angående en præsidentkandidats egnethed, karakter eller kvalifikationer, mente jeg, at jeg i det mindste burde høre, hvad de havde at sige, udtaler præsidentens søn ifølge avisen.



- Afhængig af hvilke - hvis nogen - oplysninger, de lå inde med, ville jeg efterfølgende rådføre mig med en juridisk rådgiver for at træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt jeg skulle beskæftige mig mere med det, tilføjer han.



Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af den amerikanske valgkamp til fordel for Donald Trump. Han endte som bekendt med at vinde i november.



Det er noget, som adskillige udvalg i Kongressen graver i. Også den tidligere FBI-direktør Robert Mueller leder en undersøgelse af den påståede russisk indblanding i præsidentvalgkamp.



Men et af de ubesvarede spørgsmål er, hvorvidt nogen fra Trumps kampagnestab forsøgte at hjælpe russerne.



Her er det ikke kun Trump Jr., der har måttet forklare sig. Også præsidentens svigersøn, Jared Kushner, er blevet afhørt af en efterretningskomité.



Han var blandt andet med til mødet med Natalja Veselnitskaja i juni. Kushner nægter, ligesom sin svoger, at have samarbejdet med russerne.



Og Rusland benægter i øvrigt også at have påvirket valget.



/ritzau/