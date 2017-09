EU vil skærpe sanktionerne mod Nordkorea endnu engang i forsøgene på at tvinge det lukkede land til at droppe sit atomprogram.



På et uformelt udenrigsministermøde i Tallinn har EU's udenrigschef, Federica Mogherini, således torsdag opfordret til mere pres på Nordkorea.



Hun siger, at "vores europæiske linje er meget klar".



"Mere økonomisk pres. Mere diplomatisk pres. Sammenhold med de regionale og internationale partnere, vi har," siger Mogherini.



"Og at undgå at komme ind i en spiral af militær konfrontation, der kunne være ekstremt farlig. Ikke bare for regionen, men for hele verden," siger hun.



EU vil supplere det økonomiske og diplomatiske pres med "troværdig og meningsfuld dialog".



Og den linje bakker udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) helt op om.



Han ser gerne en olieembargo mod Nordkorea.



"Man er nødt til at gå ind og tage fat der, hvor det virkelig gør ondt på styret," siger Samuelsen.



Han mener, at der skal indføres "så stærke sanktioner, som vi overhovedet kan komme af sted med".



"Vi må konstant og hele tiden se efter nye områder, som vi kan udvide sanktionspolitikken på," siger udenrigsministeren.



Han håber også, at Kina vil engagere sig mere for at øge presset på landets leder, Kim Jong-un, og hans styre.



"Vi står over for et styre, der er på vej til at få et våben og med en rækkevidde, som vi ikke har kendt til. Det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os meget alvorligt til," siger han.



Styret i Nordkorea testede i weekenden en meget kraftig bombe. Ifølge landets stats-tv var der tale om en brintbombe.



Eksperter har konstateret, at søndagens sprængning var ti gange stærkere end nogen tidligere prøvesprængning.



Nordkoreas våbentest er blevet mødt med fordømmelser fra hele verden.



I forrige uge affyrede Nordkorea et missil. Det fløj hen over Japan og skabte stor bekymring i det østasiatiske land.



USA forsøger i disse dage i et udkast til en resolution i FN's Sikkerhedsråd at pålægge Nordkorea omfattende sanktioner.



/ritzau/